'Giudizio Fitch testimonia efficacia politiche Governo Meloni'

LECCE - Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Finanze alla Camera, Saverio Congedo, ha elogiato il giudizio di Fitch, confermando il rating dell'Italia a BBB con outlook stabile. Congedo sottolinea che questo testimonia l'efficace impegno del governo Meloni nel consolidamento e nella tutela dei conti dello Stato.La nota agenzia di rating ha evidenziato che l'economia italiana è "ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto", rafforzando la solidità del Sistema Italia. Congedo rileva che la fiducia degli investitori stranieri nel Paese contraddice la narrazione critica della sinistra, evidenziando un divario tra percezione e realtà.Il politico sottolinea l'impegno del governo nel salvaguardare e rafforzare i bilanci statali, indicando che ciò contribuirà a far crescere ulteriormente la Nazione con serietà, coerenza e lungimiranza. L'approvazione da parte di un'agenzia di rating prestigiosa rappresenta un segnale positivo per la stabilità economica e la fiducia degli investitori nel contesto internazionale.