A Sannicola 'Magico Natale'

SANNICOLA - Arriva il Natale e come consuetudine l’ Amministrazione comunale ha provveduto ad installare le luminarie natalizie per il paese.Per rendere Sannicola sempre più bella, festosa e accogliente, l’Amministrazione ha sostenuto la volontà di alcuni commercianti di collocare un albero di abete vero con luci calde e fiocchi rossi davanti alle proprie attività ed esteso l’invito a tutte le attività commerciali.Finite le festività gli alberi verrano donati al Comune per essere reimpiantati nei parchi di Sannicola.L’Amministrazione, inoltre, ha lanciato l’iniziativa “COMPRA A SANNICOLA” con una campagna social e manifesti affissi per il paese per sostenere il commercio cittadino invitando la popolazione ad acquistare nei tanti negozi e attività che con le loro eccellenze, danno lustro alla Città.L’intento del Sindaco Graziano Scorrano e dell’Assessore al Commercio e Turismo Patrizio Romano è quello di sensibilizzare i concittadini negli acquisti ed a continuare a migliorare paese, rivolgendo l’invito a regalare prodotti e oggetti dei negozi locali, buoni per servizi alla persona, parrucchieri, estetiste e valorizzare il settore gastronomico nei tanti e rinomati locali del posto per sostenere l’economia locale.Dall’8 dicembre prende il via la Rassegna di eventi “Natale a Sannicola 2023” con un tocco di Solidarietà e Tradizione, che permetterà, grazie anche alla collaborazione con commercianti e associazioni, di vivere tutti insieme, grandi e piccini, il magico periodo del Natale.Tra i vari eventi, oltre il Tradizionale “Presepe in Piazza”, realizzato in collaborazione con l’Azione Cattolica, il 16 e 22 dicembre due appuntamenti in Piazza per i più piccoli con il gran Villaggio di Babbo Natale e gli Alunni e le Alunne della Scuola Primaria in coro, il Concerto di musica popolare con i CalandaGruppo per “Cuore Amico”, il Concerto di Natale “Christmas Songs” con i 73048 Band e la serata con giochi da tavola.