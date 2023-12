Al via il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per agricoli e florovivaisti

BARI - Giovedì 21 dicembre nell’hotel Parco dei Principi a Bari, si sono aperte le trattative per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti delle province di Bari-Bat.Le organizzazioni al tavolo hanno presentato le delegazioni che affronteranno la fase negoziale che porterà al rinnovo. Il confronto è stato avviato prima della scadenza dell'attuale contratto, prevista per il 31 dicembre 2023. La tempestività con cui è stato avviato il negoziato, occasione nella quale le parti sindacali per altro hanno illustrato i contenuti della propria piattaforma, è la dimostrazione del senso di responsabilità della parte datoriale e dell'attenzione che le stesse ripongono verso i lavoratori delle aziende agricole, pur in un contesto nazionale ed internazionale estremamente difficile che si ripercuote sulle dinamiche inflattive e sulla forte instabilità dei prezzi delle materie prime con aumenti dei costi di produzione ed energetici per tutte le filiere produttive.Le sigle Datoriali, rappresentate dai presidenti provinciali di Confagricoltura, Coldiretti e CIA- Agricoltori italiani hanno sottolineato l'impegno ad affrontare con spirito proattivo i punti fondamentali relativi al rinnovo del CIPL delle province Bari-Bat, da sempre considerato un riferimento in materia di contrattuale, rivolgendosi ad una platea di oltre 10.000 aziende agricole che assumono manodopera e quasi 60.000 lavoratori impiegati nel settore agricolo, caratterizzato da grande diversificazione colturale, da aziende che investono nel lavoro e nella tecnologia e da filiere che con le loro produzioni sono fortemente orientate al mercato.Si è infine convenuto di fissare i prossimi incontri, per entrare nel merito dei singoli punti della piattaforma con una stringente calendarizzazione che prevede 2 sessioni di lavoro rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio.