Corte Suprema Usa respinge richiesta su immunità presidenziale di Trump

WASHINGTON - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta del procuratore speciale Jack Smith di esaminare rapidamente il nodo dell'immunità presidenziale rivendicata da Donald Trump nel procedimento per l'assalto al Congresso. Smith aveva cercato un esame accelerato dell'immunità, ma la Corte Suprema ha rifiutato senza spiegazioni.Trump ha commentato su Truth, definendo Jack Smith "squilibrato" e celebrando la decisione della Corte Suprema come la protezione della "grande Costituzione". Ha ribadito il suo diritto all'immunità presidenziale, sottolineando il dovere di indagare sulle elezioni presidenziali del 2020. Trump si dice impaziente di affrontare le motivazioni sull'immunità presidenziale in corte d'appello.