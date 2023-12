Appello del Comitato Santa Rita di San Paolo a Bari: un albero di Natale nel Giardino per la Comunità

BARI - Il Comitato Santa Rita del Quartiere San Paolo a Bari ha lanciato un appello alle istituzioni e possibili benefattori per adornare il Giardino di Santa Rita con un Albero di Natale e luci, considerando che il luogo è frequentato da intere famiglie, specialmente durante le festività natalizie.Michele Genchi, responsabile del Comitato, ha espresso il desiderio di rendere il Giardino di Santa Rita ancora più accogliente per la comunità, proponendo l'installazione di un Albero di Natale con luci. Il giardino, situato in via Giovanni Candura Ang Pacifico Mazzoni, ospita una grande statua di Santa Rita e del Sacro Cuore di Gesù.Genchi ha sottolineato che negli anni precedenti il comitato organizzava una grande festa, ma a causa della mancanza di fondi quest'anno, non è stato possibile pianificare un evento simile. Tuttavia, Genchi ha evidenziato l'impegno del Comitato nel portare doni ai ragazzi del centro di recupero per ragazzi autistici "Villaggio Berukha'" il 15 dicembre, grazie al ricavato dei Calendari di Santa Rita 2024.Nonostante le sfide finanziarie, il Comitato ha mantenuto viva la speranza di poter organizzare una festa nel Giardino di Santa Rita con l'aiuto di qualcuno. Michele Genchi, noto per organizzare eventi nel quartiere, tra cui la Festa di Santa Rita, la Festa dell'Epifania e la Fiaccolata delle vittime della strada, si augura che quest'anno arrivi un Albero di Natale nel Giardino di Santa Rita per arricchire il periodo festivo della comunità locale.