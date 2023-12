In risposta, le Forze di Difesa Israeliane hanno ripreso a combattere contro l'organizzazione terroristica nella Striscia di Gaza. In parallelo, sei israeliani precedentemente sequestrati da Hamas sono stati liberati, e Israele ha rilasciato 30 detenuti palestinesi in uno scambio.

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ripreso i combattimenti contro Hamas dopo la scadenza dell'accordo provvisorio di tregua. Durante i sette giorni di pausa dai combattimenti, Hamas ha violato la tregua, sparando anche in territorio israeliano.