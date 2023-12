Applicazione della 'Legge Salva Suicidi': un militare brindisino vedrà ridotto il debito da 115mila a 25mila euro

BRINDISI - Un militare di Brindisi, gravato da un debito considerevole di 115mila euro con banche e finanziarie, otterrà un notevole sollievo finanziario grazie all'applicazione della cosiddetta "Legge Salva Suicidi". Le difficoltà economiche del militare erano scaturite da complesse problematiche familiari e personali, portandolo a un indebitamento ingente.Il Tribunale di Brindisi ha emesso una decisione cruciale riducendo l'80% del debito accumulato, consentendo al militare di saldare solamente 25mila euro. Questa riduzione significativa del debito permetterà al debitore di riprendere il controllo della propria situazione finanziaria, grazie a un piano di pagamento rateizzato. Il militare sarà tenuto a versare 300 euro al mese per i successivi 7 anni.La "Legge Salva Suicidi" rappresenta un importante strumento legislativo volto a fornire supporto a coloro che si trovano in situazioni di estrema difficoltà finanziaria, riducendo gli oneri economici e fornendo una via percorribile verso il recupero finanziario. Questa applicazione specifica della legge evidenzia la sua efficacia nel fornire un sollievo tangibile a chi si trova in condizioni di profonda crisi economica, promuovendo nel contempo un approccio umanitario per affrontare le sfide finanziarie.