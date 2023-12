Approvata risoluzione Onu per maggiori aiuti a Gaza

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha votato a favore della risoluzione a sostegno degli Emirati Arabi Uniti, che prevede maggiori aiuti umanitari a Gaza. La risoluzione ha ottenuto 13 voti favorevoli, zero contrari e due astensioni da parte degli Stati Uniti e della Russia. Nonostante ciò, il testo non richiede una tregua immediata e non include la frase originaria che chiedeva l'"urgente sospensione delle ostilità".Hamas ha respinto l'offerta di Israele per una tregua di una settimana in cambio del rilascio di 40 ostaggi, dichiarando che non intraprenderà alcun dialogo fino alla fine dell'"aggressione" israeliana. Nel frattempo, le operazioni militari proseguono nel sud della Striscia di Gaza, con particolare attenzione a Khan Yunis, dove l'esercito israeliano ha scoperto numerose armi, ordigni esplosivi, munizioni ed equipaggiamento militare in una residenza. Israele ha emesso l'ordine di evacuazione del campo el-Bureij.