Arresto di Fabrizio Russo: Lega ribadisce impegno deciso del centrodestra nella lotta alle mafie

ROMA - L'arresto di Fabrizio Russo, pluripregiudicato appartenente alla Sacra Corona Unita e latitante per due anni, è un segno tangibile dell'impegno ininterrotto del governo di centrodestra nella lotta alle mafie. Questo risultato è stato reso possibile grazie alla straordinaria professionalità degli uomini della direzione investigativa antimafia di Lecce, confermando un trend positivo nel contrasto alle organizzazioni criminali nel Sud Italia.A poche settimane da un'analoga operazione dei Carabinieri che ha portato all'arresto di un altro esponente di spicco della stessa organizzazione criminale in Emilia, l'arresto di Russo sottolinea l'efficacia delle azioni coordinate delle forze dell'ordine nella lotta contro il crimine organizzato.Davide Bellomo, deputato della Lega e membro della Commissione Giustizia, sottolinea l'importanza di questi successi investigativi. Egli evidenzia come il governo di centrodestra, guidato dalla premier Meloni e dal leader Matteo Salvini, sia pienamente consapevole che lo sviluppo economico del territorio, specialmente nel Sud, passa attraverso una lotta ad ampio raggio contro le mafie.Bellomo sottolinea che il governo è determinato ad assicurare alla giustizia gli affiliati alle organizzazioni criminali, sequestrando i loro patrimoni illeciti e aggiornando le mappe di un'espansione che coinvolge diverse zone del Nord Italia e alcuni Paesi europei.Il deputato conclude affermando che successi investigativi come l'arresto di Russo dimostrano l'efficacia del lavoro certosino delle forze dell'ordine e rappresentano una risposta concreta a chi critica il governo da sinistra, accusandolo di combattere la mafia solo a parole.