L’età dell’intelligenza artificiale: un nuovo giocatore nell’economia dell’attenzione

4. Esempi nella vita di tutti i giorni. L'IA ci affianca come assistente vocale, ci raccomanda i film da vedere sulle piattaforme streaming, ci spiega come si fa una pasta al forno, come ci si veste ad un matrimonio; sa leggere una risonanza magnetica, catalogare le merci in un magazzino, garantire la sicurezza bancaria, tradurre testi in automatico…



L’IA ci semplifica la vita e in cambio ottiene una miriade di informazioni su di noi: abitudini, gusti, comportamenti, capacità di spesa, livello culturale, provenienza geografica, simpatie politiche e religiose, tendenze sessuali…Su di noi sa anche più di noi e poi è in grado di usare una dettagliatissima profilazione di cui è venuta in possesso per sensibilizzare le scelte degli utenti ed offrire un’esperienza sempre più personalizzata.



5. E domani? come sarà la società nell'era post-informazione? Mentre navighiamo in questo mare di dati, ci troviamo ad affrontare questioni etiche e pratiche. Come possiamo bilanciare il desiderio di informarci con la necessità di preservare la nostra attenzione ed il nostro spirito critico? Qual è il ruolo della responsabilità individuale e collettiva nel moderare il consumo di informazioni? L'IA ci starà di fianco o ci sopravanzerà?



6. Possiamo fidarci? Dipende. Quelli di seguito sono due casi che esortano alla riflessione.



Il primo riguarda una clamorosa scoperta in campo medico. Nel 2020, grazie all’utilizzo dell’IA - o meglio del machine learning o apprendimento automatico dell’IA - che aveva saputo cogliere relazioni sfuggite all’osservazione umana, gli scienziati del MIT scoprirono l’halicina (nome ispirato al computer “HAL 9000” nel film “2001: odissea nello spazio” di Stanley Kubrick), un antibiotico capace di uccidere batteri fino ad allora resistenti a qualunque altro antibiotico. Il tutto in un tempo brevissimo.



Può anche succedere che un avvocato cerchi di risparmiare tempo chiedendo all’intelligenza artificiale di fornirgli casi analoghi a quelli del proprio assistito volti a suffragare la tesi difensiva. Peccato che almeno 6 tra quelli presentati alla corte non esistessero in alcun archivio legale poiché inventati di sana pianta. Questo caso di eccessivo affidamento ha avuto un esito infelice e gli avvocati Steven A. Schwartz e Peter LoDuca di New York sono stati condannati a pagare una sanzione di 5.00 dollari. Un brutto colpo anche per la reputazione dello studio legale.



Conclusione. Sono tutte questioni aperte: la relazione con l’IA, la progressiva perdita di attenzione, l’ipersollecitazione che subiamo ogni giorno, l’incidenza nel nostro modo di elaborare le informazioni. Sono tutte domande con poche risposte.



Siamo nel bel mezzo di un cambiamento epocale e l’IA merita di essere osservata, ascoltata, sperimentata senza pregiudizi e con la consapevolezza che sempre più giocherà un ruolo determinante nel quotidiano impattando su tutti gli ambiti dell’esperienza umana.

