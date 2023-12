Assessora Rosa Barone celebra l'ordinazione episcopale di Mons. Giorgio Ferretti

BARI - L'assessora al Welfare Rosa Barone ha partecipato con onore ieri alla Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma alla solenne cerimonia di ordinazione episcopale di Monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo eletto della Diocesi di Foggia - Bovino. La celebrazione è stata presieduta da Monsignor Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana."È un onore per me rappresentare la Regione Puglia in un momento così significativo per la comunità", ha dichiarato l'assessora Barone. Durante la cerimonia, numerosi fedeli provenienti dalla Capitanata erano presenti a Roma per dare un caloroso benvenuto a Monsignor Ferretti, missionario in Mozambico dal 2016. Barone ha espresso gratitudine a Monsignor Vincenzo Pelvi, figura fondamentale per la città negli anni precedenti.L'Arcivescovo Ferretti, che arriverà a Foggia dopo le festività natalizie, diventerà un punto di riferimento spirituale per la Diocesi. Rosa Barone ha sottolineato l'importanza del suo ruolo nella collaborazione con l'amministrazione comunale, auspicando che insieme possano contribuire a realizzare il cambiamento tanto atteso per Foggia. La figura dell'Arcivescovo è vista come un faro di speranza e guida spirituale, destinato a diventare un elemento chiave per l'intera città.