Fuga tragica sulla Statale 106: ruba auto in Puglia e muore dopo violento incidente

COSENZA - Una tragedia si è verificata lungo la statale 106 ionica, precisamente all'altezza di Cariati, dove un uomo di Crotone ha perso la vita dopo un violento incidente. Il protagonista del dramma aveva iniziato a procedere all'impazzata per sfuggire ai carabinieri, investendo altre vetture lungo la strada e finendo infine contro un muro, perdendo la vita sul colpo.Le generalità dell'uomo non sono state divulgate, ma secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo avrebbe rubato l'automobile di cui era alla guida in Puglia e stava facendo ritorno a Crotone al momento dell'incidente. Di fronte a un posto di blocco dei carabinieri, l'uomo ha accelerato notevolmente, investendo altre auto prima di terminare la sua corsa tragicamente.Tra le vetture coinvolte, vi era quella guidata da una donna di 28 anni, che ha riportato ferite gravi. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Cosenza con l'elisoccorso, dove è attualmente ricoverata con prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia stradale per le indagini necessarie a comprendere le dinamiche di questa tragedia.