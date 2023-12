Ballando con le Stelle Telethon 2023, il programma dello show a Lucera

LUCERA(FG) - Tutto pronto per l’ottava edizione di “Ballando con le stelle – Telethon”, il grande show che vedrà esibirsi personaggi noti di Lucera in una gara di ballo a coppie a scopo benefico. Tra i partecipanti ci sono imprenditori, professionisti, insegnanti, rappresentanti, titolari di attività commerciali, impiegati, artisti e una dirigente scolastica.

Domenica 10 dicembre, alle 18, al Palazzetto dello sport il pubblico potrà assistere alle coreografie preparate dalle quindici Stelle con i loro maestri ballerini, oltre alle esibizioni di alcuni dei protagonisti delle passate edizioni: Martina Bloise, Diego Checchia, Alessia Cacciatore, Lia Losordo, Antonio Mastrolitto, Alessandra Miele, Raffaella Miele, Giambattista Morlacco, Rosanna Postorino, Alessandro Russo e Miriam Russo. Riproporranno scene di un celebre musical, coordinati dalla maestra Ester Casciano.

L’intero ricavato della serata è destinato alla ricerca sulle malattie genetiche rare. L’obiettivo è superare la cifra record di 18mila euro raccolti l’anno scorso.

Tre le squadre che si sfideranno in pista, Rossa, Bianca e Verde, ciascuna composta da cinque coppie di stelle e maestri più otto alunni delle scuole superiori di Lucera, la cui performance influirà sulla classifica generale. Il coinvolgimento degli studenti rientra nel progetto ideato da Raffaele Ferrante, direttore artistico della sezione ballo, e prevede che gli alunni siano coordinati dallo stesso Ferrante con le maestre Maria Simona Gentile e Valeria Chiarella.

La Squadra Rossa è composta da: Antonio Bernardi e Lucia Zoppicante, Francesca Chiechi e Daniela Serra con Linda Rinaldi, Antonella De Luca e Delio Buoncristiano, Vanny Di Brita e Giulia Biondi, Lele Monaco e Sara Diurno con il gruppo studenti formato da: Giulia Bilancia, Petar Atanasov, Angelica Petito, Annalisa Pitta, Conny Clemente, Lucia Sassi, Pietro Tenace, Angelica Pinto. La Bianca è composta da: Luigi Battista e Maria Simona Gentile, Giovanni Ciccarelli ed Ester Casciano, Mario Ercole e Valeria Chiarella con Elena Ciavotta, Giovanna luliani e Simone Barbaro, Giuseppe Peter e Simona Lombreglia, con gli studenti: Rita Recchia, Maria Chiara Di Gioia, Annamaria Pecoriello, Annastella Pinto, Federica Prioletti, Raffaele Illiceto, Antonio Grosso, Giulia Biondi. Infine la Squadra Verde: Silvia Borja Velasco e Giacomo Siesto, Gianni Finizio e Daniela Bognani, Antonietta Casiero e Claudio Russo, Gabriella Conte e Cinzia Giuliano, Graziana Mignogna e Luca Biondi con gli studenti: Noemi Tedeschi, Daniele Amodio, Giada Barbaro, Antonio Massa, Denis Maria Pitta, Marika Capobianco, Valentina Casciano, Loris De Vito.

Anche quest’anno Carlo Ventola, direttore artistico dello show, ha stabilito che la gara sarà inframmezzata dalle esibizioni delle scuole di ballo e associazioni sportive che collaborano alla manifestazione: Asd Ginnastica Luceria, Ballet School, Danzarte, Ginnastica artistica Lucera e Lucy Dance.

Un momento speciale sarà dedicato alla “Stella per una notte” di questa edizione, la professoressa Valentina Abate che ballerà con Ferrante.

La serata sarà condotta da tre ex stelle, Angelica Dell’Aera, Vittoria Favilla e Marianna Tremonte.

A esprimere pareri sulle performance sarà la giuria presieduta da Raffaele Ferrante e formata da: Santino Caravella, Mafalda De Nicola, Pasquale Dotoli, Claudia Maldonado e Orfina Scrocco.

A dare il via alla manifestazione sarà Biagio Russo, referente Telethon per Lucera e responsabile del Comitato organizzatore che supporta l’iniziativa del Centro sportivo Casanova ed è formato da: Active Shape Spa & Fitness, Aido, Avis, Cif, Circolo Unione, Colorificio Meridionale, Commercianti di Lucera, Convitto Nazionale “Ruggiero Bonghi”, Gioielleria Stella, L’altro mio figlio onlus, Locanda Dauna, Miky Sport, Oleificio Olì, Sbandieratori e musici “Città di Lucera”, Servizio emergenza radio - Radio club “Cavalli”, This is Art e Unitre, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati che forniscono il loro contributo.

Intanto la gara si sta svolgendo sui social a colpi di “cuoricini” che gli utenti regalano alle tre squadre. Il risultato della votazione stabilirà a quale formazione domenica sera sarà assegnato un punto di vantaggio sulle altre, ma alla fine sarà il pubblico presente che decreterà la squadra vincitrice.