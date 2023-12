Bari, l'8 dicembre torna al Petruzzelli 'Le Strade di San Nicola'

BARI - L’8 dicembre 2023 torna al Teatro Petruzzelli lo spettacolo “Le Strade di San Nicola”. Nel corso di ogni edizione vengono celebrate due eccellenze nazionali, con l’assegnazione del Premio “Le Strade di San Nicola” che viene conferito ad una personalità che si è distinta per generosità e sostegno ad iniziative solidali. Verrà inoltre consegnato ad un grande artista del nostro territorio il premio “Le Strade di San Nicola ART”.Ad aggiudicarsi i riconoscimenti quest’anno saranno Don Angelo Cassano, referente regionale di Libera e parroco di San Sabino che quest’anno ha celebrato i trent’anni di sacerdozio, e a cui è stata conferita la laurea honoris causa in “Innovazione sociale e Politiche di inclusione” dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. A ritirare il premio “Le Strade di San Nicola ART” sarà invece Alessio Giannone, alias Pinuccio, inviato del celebre programma delle reti Mediaset “Striscia la notizia”.Dopo qualche esperienza nelle emittenti locali, ha realizzato dei video su Youtube dedicati alla satira. Sono celebri le sue telefonate a personaggi illustri, come quella con i Windsor per la nascita del Royal baby. Dal 2015 collabora con “Striscia la notizia”, dando il via a una lunga serie di inchieste con la sua rubrica “Rai Scoglio 24”.Biglietti disponibili in prevendita