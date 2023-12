Bari, al via domani gli eventi natalizi: alle 20 l’illuminazione dell’albero di Natale in piazza del Ferrarese

BARI - In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Nicola, accanto alle celebrazioni religiose e alle tradizioni popolari, domani, mercoledì 6 dicembre, prenderà ufficialmente il via il cartellone di eventi natalizi promossi dal Comune di Bari.L’appuntamento è per domani sera, alle ore 20 circa, in piazza del Ferrarese, con l’ormai tradizionale evento di accensione dell’albero di Natale donato alla città da Amgas srl: lo spettacolo, che gode del sostegno del Gruppo Megamark - supermercati Dok e Famila, si svolgerà con uno speciale set di luci e musiche che culminerà, appunto, con l’illuminazione dell’abete e gli auguri del sindaco alla città.A completare gli allestimenti di piazza del Ferrarese un giardino d’inverno, sponsorizzato e curato dalla Mv Line.