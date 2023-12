Bari, Dialoghi del Levante sulla esortazione apostolica 'Laudate Deum' di Papa Francesco

BARI - Lunedì 4 dicembre a Bari, nel Collegio Universitario Poggiolevante via O. Mazzitelli n. 41 alle ore 19,00, Cristian Mendoza (Rev. Prof. Pontificia Università della Santa Croce) e Roberto Lorusso ( Founder e CEO Duc in Altum srl Società Benefit) dialogheranno sulla esortazione apostolica di Papa Francesco Laudate Deum.Ai partecipanti sarà dato in dono una copia della LAUDATE DEUM ed una copia del libro di Roberto Lorusso. TEMPERIAMOCI - per uno stile di vita ispirato alla Dottrina Sociale della Chiesa. L’incontro prevede tre momenti, si inizia con la proiezione di un video di Papa Francesco, a seguire l’intervento di Cristian Mendoza su “ecologia integrale” e Roberto Lorusso con un approfondimento delle peculiarità della Laudate Deum.Come osserva Lorusso, richiamando la Laudate Deu, “purtroppo, la crisi climatica non è propriamente una questione che interessi alle grandi potenze economiche, che si preoccupano di ottenere il massimo profitto al minor costo e nel minor tempo possibili. Fa venire i brividi rendersi conto che le capacità ampliate dalla tecnologia danno a coloro che detengono la conoscenza e soprattutto il potere economico per sfruttarla un dominio impressionante sull'insieme del genere umano e del mondo intero”.