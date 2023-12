PUGLIA: nominata 'Regione più bella del mondo' per la seconda volta

BARI - Quando parliamo di Puglia è come se unissimo improvvisamente in una sola parola la straordinaria combinazione di paesaggi meravigliosi, posti unici al mondo, spiagge incantevoli, piatti tipici, cultura, e soprattutto fantastiche emozioni, quelle che si provano ogni qual volta si arriva in questa splendida regione e poi si va via.Considerata per la seconda volta la regione più bella del mondo, la Puglia vanta nuovamente del premio di “Best Value Travel Destination in the world” riconosciuto da National Geographic, e riconfermato anche da Lonely Planet e New York Times.Ma cosa sarà a rendere questa regione così speciale? Forse la sua storia unita alla meraviglia dei suoi luoghi, forse il colore caraibico delle sue acque salentine, o il clima caldo ed accogliente della sua terra, o ancora l’autenticità di luoghi straordinari come Polignano a mare, di borghi suggestivi quali Alberobello e Locorotondo, o di siti patrimonio dell’Unesco come Castel Del Monte. In realtà, risulta essere quasi impossibile stilare una lista dei posti più belli o semplicemente avere una risposta precisa a questa domanda, ma tutto questo la rende senza dubbio la regione più bella del mondo sia per le testate internazionali sopra citate, che per i turisti provenienti da ogni angolo dell'universo.Non si può spiegare facilmente, infatti, quello che si prova nel visitare la Puglia o nel viverci, per chi ha la fortuna di godere del suo splendore giorno per giorno, ma nel caso in cui non fosse ancora nella vostra bucket list, è bene che inizi a diventare un MUST dei prossimi luoghi da visitare.Passeggiare per le strade di Bari Vecchia ed osservare le donne pugliesi che preparano le famose orecchiette per sentirsi trasportati in un attimo nelle vere tradizioni, o assaporare piatti tipici nei caratteristici trulli, o ancora guardare quei tramonti che sembrano dipinti sulle onde del mare per poi perdersi nell’immensità delle sue splendide acque saranno solo una piccola parte di tutto ciò a cui penserete quando parlerete di Puglia, e poi raccontare queste inspiegabili sensazioni sarà sempre un tuffo in ricordi che scalderanno il cuore, ogni qual volta ne avrete bisogno. Quando tutta questa incertezza mondiale sarà finita, e potremo finalmente tornare a meravigliarci e a riempire i nostri occhi della bellezza del mondo, questa regione vi offrirà tutto ciò che vi serve per sognare ad occhi aperti. (Angela Quatraro)