Basket, Happy Casa Brindisi: Jeremy Senglin ha avuto una media di 17 punti a partita in campionato

L’americano dell’ Happy Casa Brindisi, Jeremy Senglin 28 anni ha avuto una media di 17 punti a partita nel campionato di A/1 di basket. E una percentuale di 4 realizzazioni su 5 nelle conclusioni da 2 punti e di 3 realizzazioni su 5 nei tiri da 3 punti. Ha conquistato 2 rimbalzi e dato 5 assist ai suoi compagni di squadra a gara.Su 11 match non ne ha disputati 5 per una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, riportata nella gara giocata in trasferta con il Tortona. Nella sua carriera, il cestista ha giocato in Italia nel Reggio Emilia e all’ estero nel Weber State Wildcats e nei Brooklyn Nets negli Stati Uniti, nel Nanterre in Francia, nel Ludwisburg in Germania, nel Morabanc ad Andorra e nel Fuenlabrada in Spagna.