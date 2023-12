Serie A, nel Lecce Almqvist influenzato e Gonzalez squalificato

Il calciatore, in questo campionato, ha realizzato 2 reti. Il centrocampista spagnolo dei salentini Juan Gonzalez diffidato, dopo l’ ammonizione a Empoli, è stato squalificato e non potrà giocare contro il Frosinone. In questo torneo, ha segnato un gol. L’ assenza di questi due giocatori renderà più difficile ai pugliesi la corsa per la salvezza.

- Nel Lecce in Serie A, l’attaccante svedese Pontus Almqvist è di nuovo indisponibile.. Il calciatore che era rientrato il 10 Dicembre con il Bologna al “Via del Mare” dopo l’ infortunio alla coscia della gamba destra, non si è potuto allenare per l’ influenza e non potrà giocare sabato 16 dicembre la gara interna con il Frosinone.