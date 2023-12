Basket, Happy Casa Brindisi: Kyzlink rinnova fino a giugno 2024

Il cestista era stato acquistato a settembre dal Limoges, aveva firmato solo per due mesi e in 10 partite ha avuto una media di 6,9 punti e 3,6 rimbalzi in questo campionato e ha totalizzato 12,8 e 4,3 assist a gara nella Fiba Europe Cup.





Il suo contributo, in questa stagione, potrebbe essere fondamentale per consentire ai brindisini di risalire presto in classifica e avere buone possibilità di raggiungere la salvezza.

Il ceco Tomas Kyzlink 30 anni ha rinnovato il contratto con l’ Happy Casa Brindisi fino al 30 giugno 2024 in A/1 di basket, perché il precedente vincolo con la squadra pugliese era scaduto il 30 novembre 2023.