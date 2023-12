Calcio femminile: l'Italia vince 3-0 sulla Svizzera al Tardini di Parma in Nations League

Nazionale femminile di calcio fb





Secondo successo consecutivo per la squadra di Andrea Soncin che conclude la Nations League al secondo posto con 10 punti e resta in Lega A. Nell’ altra partita di questo girone la Spagna vince 5-3 con la Svezia a Malaga ed è prima con 15 punti. Le svedesi sono terze con 7 punti e giocheranno lo spareggio per la salvezza a febbraio 2024. La Svizzera è terza con 3 punti e retrocede in Lega B.

L’Italia Femminile vince 3-0 con la Svizzera al “Tardini” di Parma nella sesta e ultima giornata del girone A 4 di Nations League. Nel primo tempo, al 31’ le azzurre passano in vantaggio con Manuela Giugliano, tocco al volo su cross di Sofia Cantore e nel secondo tempo al 3’ raddoppiano per merito di Cecilia Salvai, conclusione di destro. Al 40’ Arianna Caruso realizza la terza rete con un rasoterra di sinistro a porta vuota.