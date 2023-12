Basket, l'Happy Casa Brindisi acquista Marco Portannese dal Piacenza

L’Happy Casa Brindisi ha acquistato Marco Portannese 34 anni dal Piacenza, una squadra di A/2. Il cestista ha firmato fino al 30 giugno 2024 e potrebbe debuttare domani alle 19,30 con il Varese al “Pala Pentassuglia” nell’ undicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile. Portannese, nella sua carriera, ha giocato nel Siena, a Scafati,a Montegranaro, nel Torino, nella Virtus Bologna, nel Latina, a Verona,a Cremona, nel Lugano e nel Lions di Ginevra in Svizzera e nell’ Urania Milano. E’ stato anche titolare nell’ Italia Under 18 e 20 e nella Svizzera. Per la squadra pugliese, il suo contributo potrebbe essere importante per tentare di raggiungere la salvezza.