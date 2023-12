Tennis: Cocciaretto eliminata nei quarti di finale del torneo di Angers

Nei quarti di finale del torneo WTA 125 sul cemento di Angers in Francia, Elisabetta Cocciaretto viene eliminata in due set, 7-5 6-3 in un’ora e 35 minuti dalla francese Chloe Paquet. La tennista marchigiana è numero 48 al mondo nella Classifica WTA. L’ ucraina Dayana Yastremska vince 5-7 6-3 7-6 con l’ americana Kessler Mc Cartney. La spagnola Cristina Bucsa prevale 6-3 6-1 sull’ altra francese Audrey Albie. La francese Clara Burel si impone 7-6 2-6 6-3 sulla russa Erika Andreeva.