Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 86-60 a Treviso

Nell’ undicesima giornata di andata, l’Happy Casa sfiderà domenica 10 dicembre alle 19,30 il Varese al “Pala Pentassuglia” e dovrà vincere per lasciare l’ultimo posto. Nei brindisini ci sarà l’ esordio del neo acquisto americano Jackson in casa. Il Varese dopo la sconfitta interna 68-75 con il Cremona, cercherà il successo per risalire in classifica e avvicinarsi alla salvezza.

L’Happy Casa Brindisi perde 86-60 a Treviso nella decima giornata di andata di A/1 di basket. Nel primo quarto Olisevicius e Paulicap permettono ai veneti di portarsi in vantaggio 16-3 e Bowman consente al Treviso di prevalere 23-5 sui pugliesi. Nel secondo quarto Harrison D’ Angelo con una tripla regala il 26-12 al Treviso e il canestro di Robinson dà la possibilità ai veneti di imporsi 45-23 sui brindisini.