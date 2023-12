Grottaglie, piovono pettole nella città della ceramica pugliese con l'Aperipettola

GROTTAGLIE (TA) - Ci sarà la versione classica, dolce o salata, quella con baccalà, con cozze ma anche con capocollo di Martina e quella un po' più piccante. Per i palati più sfiziosi anche una versione con le alici, con funghi cardoncelli e quelle gluten free. Saranno le pettole, le deliziose palline di pasta lievitata tipiche della cucina pugliese, le protagoniste dell’Aperi-pettola: uno gustoso aperitivo itinerante all’interno del centro storico di Grottaglie (TA).





Il 15, 22, 29 dicembre e il 5 gennaio 2024 (dalle 18:00 alle 20:30) nel borgo antico della conosciutissima città della ceramica pugliese si potrà vivere un’esperienza sensoriale per le papille gustative tra “nchiosce” (vicoli) allestite dall'estro creativo dei residenti del centro storico, musica rigorosamente in versione street ma anche arte e shopping natalizio nelle oltre 60 botteghe del Quartiere delle Ceramiche.

Un percorso che si snoderà tra i ristoranti, le enoteche ed i bar del centro storico.

Non solo pettole. Ci saranno anche caldarroste, vino, spritz in versione natalizia, vin caldo e “sannacchiudere”, altro tipico piatto della tradizione tarantina.

Passeggiando, mappa alla mano, ognuno potrà decidere il proprio aperitivo “itinerante” scegliendo la prima variante di pettola in un locale, la seconda in un altro e così via, facendo sosta per un calice di vino, un cocktail sino ad arrivare al dolce.





Le varianti proposte:





Trattoria Luna nel Pozzo, via L. da Vinci, 4

Pettole con alici e polvere di olive nere (3€) | anche gluten free

Birra natalizia (€ 3)





La Dispensa, via XXIV Maggio 41

Pettole gluten free con alici e polvere di olive (3€) anche gluten free

Pettole dolci (3€) anche gluten free

Birra gluten free (€ 3)





Purgatorio cafè, Piazza Rossano, 2

Sannacchiudere (3€)

Pettole zuccherate (3€)





Reginacaffe, Piazza Regina Margherita, 21

Pettole dai colori natalizi con crema di ‘nduja e tocchetti di ventricina (3 €)

Calice prosecco rosè (3€)





Osteria La Capasa, via Chiesa Matrice, 4

Pettole con baccalà (3€)





Madera, via Vittorio Emanuele II, 34

Cartoccio di caldarroste (€ 3)

Pettole con rape (€ 3)

Pettole con gocce di cioccolato (€ 3)





Il Basiliano, via Maggiulli, 5

Pettole con capocollo e caciocavallo





BREW food & beer, via Vittorio Emanuele II, 10

Pettole Cardoncelli e Pancetta (€3)

Birra artigianale Belga St. Idesbald Triple Rousse 0.3 (€3)





L’arco wine bar, via Risorgimento 5

Cartoccio caldarroste (3€) Calice vino (3€)





Céramique cocktail bar, via Risorgimento, 83

“Pinnino” Spritz (€ 5)





Vineria dal Medico, via S. Francesco de Geronimo, 39

Calice di vino (€ 3)





Osteria del Lume Vino & Cibo, via Madonna del Lume, 49

Pettole tradizionali (3€)

Pettole zuccherate (3€)

Calice di Glühwein (vin caldo) (3€)













Vico 51, via G. Battista, 51





Pettole con melanzane cacioricotta e pomodorini (3 €)





Calice di prosecco (3 €)













Porta San Giorgio, Largo Maria Immacolata, n° 2

Sannacchiudere (€ 3)





Calice di vino (€ 3)