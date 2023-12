Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 86-81 con il Varese al Pala Pentassuglia

- L’Happy Casa Brindisi vince 86-81 con il Varese al “Pala Pentassuglia” nell’ undicesima giornata di andata di A/1 di basket. Nel primo quarto, il canestro di Laszewski porta in vantaggio i pugliesi 9-4 e Morris permette alla squadra di Dragan Sakota di prevalere 27-21 sui lombardi. Nel secondo quarto, Jackson consente ai brindisini di allungare 36-26 sul Varese e la realizzazione di Riismaa dà all’ Happy Casa la possibilità di imporsi 40-33 sugli avversari.Nel terzo quarto, le triple di Hanlan e Brown mantengono in gara il Varese, però, i pugliesi rimangono avanti 52-48 e i punti di Young regalano ai lombardi il 59-57 con cui si chiude questa fase della partita. Nel quarto quarto, con i tiri liberi di Senglin i pugliesi conducono il match 78-70 e Laszewski è decisivo per il successo dell’ Happy Casa 86-81. Migliori marcatori: nei brindisini Laszewski 22 punti e Sneed 19 e nel Varese Hanlan 23 punti e Moretti 14. L’ Happy Casa è ultima con 4 punti insieme al Treviso.Nella dodicesima giornata di andata i pugliesi giocheranno domenica 17 dicembre alle 20 a Sassari e dovranno vincere per risalire in classifica. I sardi, quartultimi con 8 punti con lo Scafati e il Pesaro, dopo la sconfitta 110-65 a Brescia nonostante i 17 punti di Gombauld e i 9 di Mc Kinnie, cercheranno di ottenere il successo. Per la squadra di Dragan Sakota sarà l’ occasione per iniziare a conquistare punti in trasferta.