Serie C, il Cerignola pareggia 3-3 con la Virtus Francavilla Fontana alla Nuova Arredo Arena

Settimo pareggio esterno del Cerignola, che impatta 3-3 con la Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena” nella diciassettesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 28’ gli ofantini passano in vantaggio con Malcore, al 33’ raddoppiano per merito di Ruggiero e al 41’ Polidori accorcia le distanze per i biancazzurri.Nel secondo tempo al 9’ Giovinco realizza la rete del pareggio della Virtus Francavilla Fontana, al 15’ la squadra di Roberto Occhiuzzi passa in vantaggio con Polidori e al 97’ il Cerignola pareggia con Malcore. Gli ofantini sono al decimo posto in classifica con 22 punti insieme al Foggia e al Catania. Secondo pareggio interno per la Virtus Francavilla Fontana, sedicesima con 17 punti con il Messina.