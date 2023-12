Basket, l'Italia sfiderà il Bahrein e il Portorico nel torneo preolimpico

Italbasket fb





Nel gruppo B il Brasile, il Camerun e il Montenegro. Il quarto torneo è in programma al Pireo in Grecia. Nel gruppo A la Slovenia, la Nuova Zelanda e la Croazia. Nel gruppo B l’ Egitto la Grecia e la Repubblica Dominicana. Si qualificheranno per le semifinali di questo torneo le prime due classificate di ogni girone. Le vincenti giocheranno le finali e le 4 squadre che si aggiudicheranno le finali si qualificheranno per le Olimpiadi che si disputeranno a Parigi nel 2024.

Sono stati sorteggiati i gironi dei 4 tornei preolimpici che si giocheranno dal 2 al 7 luglio 2024. Il primo torneo si disputerà a San Juan in Portorico. L’Italia è stata inserita nel gruppo B con il Portorico e il Bahrain. Nel gruppo A si sfideranno la Lituania la Costa D’ Avorio e il Messico. Il secondo torneo si giocherà a Valencia in Spagna. Nel gruppo A ci saranno la Spagna, il Libano e l’ Angola. Nel gruppo B la Finlandia la Polonia e le Bahamas. Il terzo torneo si giocherà a Riga in Lettonia. Nel gruppo A la Georgia, le Filippine e la Lettonia.