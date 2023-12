BdS Stage 2023: dal 27 al 29 dicembre Trepuzzi ospita grandi professionisti della danza

TREPUZZI - Torna anche quest'anno, dal 27 al 29 dicembre, per la sua seconda edizione, il BdS Stage, evento realizzato con la direzione artistica di Vera Giannetto: lo stage è un'occasione di crescita ma soprattutto di perfezionamento per allievi e ballerini che potranno relazionarsi con grandi professionisti della danza in una serie di lezioni e workshop che si terranno a Trepuzzi presso la scuola di danza Balletto del Salento.L'intento è quello di consentire a giovani allievi ma anche a ballerini professionisti di entrare in contatto, formarsi e affinare il proprio stile con nomi della danza contemporanea, modern, classica che vantano un curriculum straordinario tra compagnie, produzioni e direzione di programmi e spettacoli, dalla tv al teatro passando anche per il cinema. Nel corso dello stage, saranno assegnate delle borse di studio date direttamente dai Maestri che permetteranno ai ragazzi di entrare in percorsi formativi e approfondire lo studio della danza.Cinque i professionisti che terranno le masterclass: Dalila Frassanito, coreografa e movement director, Irma Di Paola, creative director e coreografa poliedrica, Gian Maria Giuliattini, ballerino professionista e coreografo, Francesco Cariello, insegnante di danza contemporanea e ballerino, Bernard Shehu, insegnante di danza classica e assistente coreografo. Una rosa di grandi professionisti della danza che lavora a stretto contatto con artisti di fama mondiale, per tour, spettacoli e programmi televisivi."L’evento si tiene a Trepuzzi - spiega Vera Giannetto - il mio obiettivo è proprio quello di fornire sul nostro territorio delle opportunità valide e prestigiose per i nostri stessi ragazzi che possono, così, formarsi o perfezionarsi a contatto con grandi nomi della danza che oggi in Italia corrisponde ad una rosa di nomi ben precisa, di cui noi potremo vantare una rappresentanza notevole e di pregio. Nomi come Irma di Paola, Dalila Frassanito, Francesco Cariello, Bernard Shehu e Gian Maria Giuliattini, non solo sono noti ma sono professionisti di uno spessore e un livello elevatissimo che potranno davvero mettersi al servizio dell'insegnamento nella tre giorni che ospiteremo nella sede di Trepuzzi".