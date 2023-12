Bilancio, FdI: 'Lo spettacolo di oggi in Commissione è il risultato della gestione del potere di Emiliano'

BARI - “Una maggioranza che si spacca e manda tutto all’aria sul Bilancio, che è l’atto amministrativo più importante della legislatura, non è più una maggioranza ma una combriccola di individui ognuno portatore di interessi personali: questo è il risultato della gestione clientelare e priva di ogni senso delle istituzioni che ha prodotto il sistema di potere targato Emiliano. “Assistere oggi a una forza di maggioranza che non permette neppure la discussione iniziale e l’analisi del Bilancio 2023 è uno spettacolo indegno per la Regione Puglia e uno schiaffo in faccia ai pugliesi ai quali dovrebbero essere ‘dedicate’ le risorse che dovranno essere gestite nel solo loro interesse. Una maggioranza al capolinea.” Così in una nota congiunta il gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro).