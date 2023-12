Ostuni, Tommaso Gioia: 'Dal 1° gennaio 2024 riprenderà l'attività del reparto di Ortopedia dell'Ospedale'

OSTUNI (BR) - "Finalmente il reparto di ortopedia presso l'ospedale di Ostuni riprende l'attività l'1 gennaio 2024. inizia un nuovo anno pieno di speranza per l'ospedale di Ostuni, potenziando l'offerta sanitaria" si legge in una nota stampa a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia. - "Finalmente il reparto di ortopedia presso l'ospedale di Ostuni riprende l'attività l'1 gennaio 2024. inizia un nuovo anno pieno di speranza per l'ospedale di Ostuni, potenziando l'offerta sanitaria" si legge in una nota stampa a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia.





"Come detto in più occasioni, la determinazione e la costanza nel portare avanti degli obiettivi 'concreti', può solo allungare a volte le tempistiche, ma oggi insieme al management della ASL di Brindisi, il quale ringrazio, si è raggiunto un importantissimo risultato, l'avevamo detto, e l'abbiamo fatto, si potenzia ulteriormente il presidio ospedaliero di Ostuni, tramite l'apertura del reparto di ortopedia. L'ospedale di Ostuni merita di essere un polo importante per l'intera provincia, non ci stancheremo mai di combattere per tutelare il diritto alla salute dei cittadini, e smaltire le liste d'attesa. Il nuovo management dell'Asl di Brindisi sta dimostrando impegno e determinazione. Colgo l'occasione di fare i miei personali auguri di buon lavoro al dottor Manfredi e ai in suoi colleghi, il dott. Di Viesto e il dott. Barbato, che insieme a lui porteranno avanti il reparto e daranno risposte concrete ai tanti cittadini che sono in attesa di cure" si legge ancora nella nota stampa a cura di Tommaso Gioia.