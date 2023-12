Bitonto, ultimi preparativi per il galà del triathlon pugliese alla 'Gran Festa dello Sport 2023'

BITONTO – Fervono gli ultimi preparativi in vista della Gran Festa dello Sport 2023 – Triathlon. Il prestigioso evento in cui si celebreranno le società, i risultati e le competizioni che hanno proiettato negli ultimi dodici mesi la Puglia tra le regioni più dinamiche del movimento tricolore della multidisciplina si svolgerà sabato 16 dicembre nel suggestivo teatro “Tommaso Traetta” di Bitonto, con inizio alle 18,30.Promossa dalla Polisportiva Amici di Marco presieduta da Gaetano Giampalmo, in collaborazione con il Comune di Bitonto e la Federazione Italiana Triathlon ed il sostegno di diverse realtà sportive del territorio, la manifestazione sarà presentata dalla triatleta Alessandra Fior. L’obiettivo prioritario dell’evento è quello di festeggiare il proficuo connubio tra lo sport ed il territorio, la cultura, il turismo, l’imprenditoria e la socialità nel segno di tre fra le discipline più popolari al mondo: il nuoto, il ciclismo, la corsa.Tra i momenti più attesi della Gran Festa dello Sport 2023, la tavola rotonda incentrata sull’exploit del triathlon in Puglia (durante la quale interverranno anche il presidente nazionale FITri Riccardo Giubilei, il direttore tecnico della sezione triathlon delle Fiamme Oro Leonardo Fiorella, il coordinatore nazionale FITri dell’attività giovanile Alberto Casadei, il responsabile sviluppo area Centro-Sud della FITri), la consegna dei riconoscimenti a tutte le società di triathlon della regione (officiata dal presidente FITri Puglia Antonio Tondi) nonché la premiazione per alcune meritevoli realtà agonistiche della città di Bitonto. Non mancheranno, inoltre, gradevoli intermezzi di alto profilo artistico e musicale che renderanno ancor più affascinante la serata.