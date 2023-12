Catanzaro, maxi-intossicazione di giovani calciatori salentini

CATANZARO - Una situazione incresciosa si è verificata ieri sera a Botricello, in provincia di Catanzaro, dove venti giovani calciatori salentini, tra i 16 e i 18 anni, sono rimasti intossicati durante un torneo. Dopo una cena in un locale del posto, hanno avvertito sintomi come nausea, vomito e forti dolori addominali. Ambulanze sono intervenute sul posto, e alcuni sono stati portati direttamente in ospedale. Complessivamente, si stima che siano state coinvolte circa cinquanta persone, incluso un numero significativo di calciatori giovanissimi della ASD Orlandini di Mesagne. Le indagini sono in corso con il coinvolgimento dei carabinieri del Nas.