Choc a Palermo, papà cade dal sesto piano con il figlio di 4 anni

PALERMO - Nel pomeriggio della Vigilia a Palermo, solo un piccolo eroe di appena 4 anni può testimoniare ciò che è accaduto. Rimasto miracolosamente illeso dopo essere caduto dal sesto piano insieme al padre, un professore di Ingegneria di 38 anni, la tragedia si è consumata, lasciando dietro di sé un mistero avvolto nel dolore.La famiglia, già segnata dalla perdita della madre poco più di un anno fa, ha vissuto un nuovo colpo devastante. L'uomo, un accademico rispettato, ha perso la vita poco dopo l'impatto, mentre il figlio è rimasto in qualche modo incolume.Gli inquirenti sono sulle tracce di questa tragica vicenda, descrivendola come una "tragedia familiare". Le circostanze che hanno portato alla caduta dal palazzo sono ancora avvolte nel mistero, con molte domande senza risposta. Cosa ha spinto l'uomo a prendere quella decisione? Quali eventi hanno portato a questa drammatica conclusione?La comunità locale è sconvolta e solidarizza con il piccolo sopravvissuto, diventato simbolo di speranza in mezzo a una tragedia.