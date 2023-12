'Christmas Village', si accende il Natale nel cuore commerciale di Grottaglie

ph Ciro Masciullo

GROTTAGLIE - Una grande ruota panoramica, per la prima volta a Grottaglie; un percorso con otto postazioni gastronomiche, camioncini di cibo da strada da tutta Italia; un “parco divertimenti-villaggio” di Babbo Natale, con giochi e gonfiabili dedicati ai bambini; ed infine artisti di strada, musica, negozi aperti ed illuminati a festa.I commercianti di Via Marconi e piazza Verdi avviano il Natale a Grottaglie. Venerdì 8 dicembre e sabato 9 dicembre, la strada - una delle principali arterie commerciali del comune del Tarantino - e la piazza ospiteranno la manifestazione “Christmas Village”. Le iniziative sono promosse ed organizzate dal Comitato commercianti via Marconi e piazza Verdi, rappresentato da Angela De Siato, con il patrocinio del Comune di Grottaglie e dell’Associazione commercianti di Grottaglie ed il sostegno di alcuni sponsor; portavoce dell’organizzazione è Massimiliano Manisi. Tutti i commercianti hanno partecipato in maniera volontaria per supportare la manifestazione; sono oltre 80 le attività aderenti, che, nelle due giornate e serate dell’8 e del 9 dicembre, terranno i negozi aperti (ore 10-13; 16.30-fino al termine della serata). Intento degli organizzatori è promuovere un momento di festa in avvio del periodo natalizio e, al contempo, l’incontro con i cittadini e tra i commercianti e la comunità, per valorizzare il commercio locale. Non è Natale senza le vie illuminate e le vetrine vestite a festa: per questo, il Comitato commercianti via Marconi e piazza Verdi vuole dare impulso a queste festività attraverso i due giorni di iniziative.Maestosa e colorata, dal fascino antico e romantico, l’attrazione di Christmas Village è sicuramente la ruota panoramica “Carousel”. Alta 18 metri, è stata posizionata su piazza Verdi. I visitatori potranno apprezzare il carosello di luci e colori che la caratterizza e fare un giro per entusiasmarsi ed ammirare le vie illuminate a festa dall’alto. Tutte le misure di sicurezza sono state adottate per garantire la massima tranquillità a famiglie e bambini, ai giovani e a tutti i visitatori. La ruota panoramica è gestita da una storica famiglia di giostrai, la famiglia Soffiatti, che porta questa attrazione in giro per tutta Europa.Lunga quasi un chilometro, via Marconi ospiterà otto postazioni di truck food: camioncini tipici, dallo stile vintage (alcuni di questi sono mezzi storici ristrutturati), in cui si proporrà il miglior cibo di strada selezionato tra varie proposte regionali e da tutta Italia. Ci sarà il caciocavallo impiccato, formaggio fuso lentamente con il calore della brace che accompagnerà la focaccia barese e il capocollo de “Il fuso” di Bari; i panini e le proposte gastronomiche regionali de Lu Calabrese fast food, con salsiccia calabra e provola; “Lu Kosu”, un’attività della provincia di Lecce che ha rivisitato in chiave salentina un dolce tipico ungherese; “Il Corsaro”, un truckfood di 13 metri, il più lungo d’Italia, che servirà puccia con bombette; le crêpes di “Stacco”, storica creperia pugliese con ingredienti di qualità e proposte dolci e salate; ci saranno due postazioni di bevande e le birre del birrificio artigianale Daniel’s e un chiosco con zucchero filato. Tutte le attività gastronomiche di via Marconi e piazza Verdi, come rosticcerie e ristoranti, inoltre, saranno punti ristoro e serviranno delle loro proposte tipiche ed assaggi dei loro prodotti. L’evento è plastic free, tutti gli operatori sono stati invitati ad utilizzare materiale riciclabile. Saranno presenti contenitori per la raccolta differenziata.Nei due giorni, le attività commerciali saranno aperte dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 fino al termine della serata. Sarà una festa nella festa, in cui i visitatori potranno ammirare le vetrine natalizie e i negozi addobbati a tema, conoscere le novità e scegliere qualche regalo.Nelle due serate, la via e la piazza saranno animate da artisti di strada, mangiafuoco, trampolieri, giocoleria e i negozi saranno aperti. Ci saranno dei figuranti con cui poter fare una foto da postare sui social. La Christmas Radio, in filodiffusione, accenderà la festa: l’8 dicembre ci saranno Sandra Santoro e Jack , il 9 dicembre sarà in onda Kokò con Ciro Romano. Sarà anche l’occasione per dare voce ai passanti ed intervistare i visitatori, e chiedere loro un augurio per queste festività. La manifestazione sarà inaugurata nella mattina dell’8 dicembre, con un raduno di auto e moto d’epoca e la ruota panoramica. Saranno presenti appassionati del settore da tutta la provincia di Taranto e dalle province di Bari e Brindisi. Parteciperà il campione della specialità “velocità in salita” per il centro Sud – Autostoriche 2022 Francesco Maltese. Un gruppo di amatori e collezionisti del territorio prenderà parte con vespe e lambrette d’epoca. Dalle 19 alla mezzanotte, nelle due giornate, saranno attivi la ruota panoramica e il percorso di street food. Nella sera dell’8 dicembre, sul palco in via Marconi, ci sarà un concerto gospel, con i “Vocal Sinergy”. Nella serata del 9 dicembre, invece, la “Salento street band”, un gruppo di 15 elementi, attraverserà la festa, suonando in maniera itinerante. La strada e la piazza saranno illuminate dalle luci natalizie e le vetrine si tingeranno dei colori e delle atmosfere di festa. Le attività commerciali saranno aperte. Sarà presente inoltre un’area – parco divertimenti con gonfiabili e giochi per i bambini, allestita dalla Original Party.