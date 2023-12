Crispiano: la Puglia delle 100 Masserie, presenta il nuovo portale del turismo e il corso di formazione per la cittadinanza

CRISPIANO - Lunedì 11 Dicembre 2023 alle 18.00 nella Sala Consiliare del Comune di Crispiano - territorio inserito nella Rete dei Comuni Sostenibili - verrà presentato il nuovo portale del turismo dedicato alla città di Crispiano e al territorio delle 100 Masserie. L’azione si inserisce in un più ampio programma di attività che è stato avviato qualche mese fa con degli incontri partecipati finalizzati alla realizzazione del nuovo Piano Strategico del Turismo.Interverranno anche gli affidatari del progetto, tra cui il Dott. Flavio Roberto Albano, già ricercatore di Marketing Territoriale ed ex docente per l’Università di Bari e della Basilicata che, con il coordinamento scientifico della Prof.ssa Franch dell’Università di Trento, e i contributi di diverse Università italiane e straniere ha lavorato al Piano Strategico che verrà presentato nei prossimi mesi.“L’obiettivo è ridisegnare la percezione della destinazione turistica delle 100 Masserie e di Crispiano nel panorama turistico pugliese, cercando di evidenziare i connotati distintivi di un territorio completamente vocato alla natura, alla sostenibilità e all’autenticità rurale delle Masserie e del loro patrimonio culturale” ha spiegato il Sindaco Lopomo. “Il modello comunicativo di una destinazione deve basarsi su di un’offerta chiara e definita. Grazie a questo nuovo portale ogni attore del turismo di Crispiano potrà presentare la propria proposta e contribuire al calendario unico eventi, rientrare tra le attività offerte, i posti dove dormire e dove mangiare” ha precisato poi Albano.“Abbiamo anche strutturato un info-point digitale, un esperimento di fruizione innovativo, attraverso cui essere al servizio dei viaggiatori digitali, utenti perennemente connessi e in cerca di indicazioni uniche”.L’attività di rilancio partirà anche dalla formazione, ovvero da un corso gratuito e aperto alla cittadinanza in cui affrontare i temi centrali del turismo moderno e sostenibile. L'integrazione delle nuove tecnologie nel campo turistico ha generato un'opportunità per gli operatori, ma anche un nuovo paradigma, che ha cambiato le regole del gioco, i turisti stessi e il modo in cui pensano e progettano un viaggio. Le nuove soluzioni digitali nel settore turistico hanno fatto sì che alcune destinazioni che un tempo erano considerate “fuori dai sentieri battuti” si trasformassero ora in luoghi ambiti dal turismo di massa.Formare i professionisti di questo nuovo modo di intendere il turismo è l’obiettivo del percorso, promosso dal Comune di Crispiano dal titolo “Deep Tourism Management”, rivolto alla cittadinanza ed in avvio nel mese di gennaio 2024.contact@crispianoturismo.it