- Terza vittoria esterna del Brindisi. I biancazzurri prevalgono 2-0 sul Sorrento al “Viviani” di Potenza nella diciassettesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 34’ la squadra di Giorgio Roselli passa in vantaggio con Bunino e raddoppia al 37’ per merito di Lombardi. Quarto successo in questo torneo per i pugliesi, che sono al penultimo posto in classifica con 13 punti. Quarta sconfitta interna per i campani, tredicesimi con 19 punti.