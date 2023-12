'Decaro non usi il semestre bianco per raccogliere consensi'

BARI - Iniziano oggi gli ultimi 6 mesi dell’amministrazione comunale uscente, posto che il prossimo 9 giugno si terranno le elezioni comunali. Comincia, dunque, il cosiddetto "semestre bianco". Ancor più "bianco" per Decaro, in quanto non potrà più ricandidarsi per il vincolo del secondo mandato. Così in una nota il Direttivo di Forza Italia Bari.In questa fase - prosegue la nota -, Forza Italia Bari chiede che l’amministrazione Decaro concluda la sua esperienza amministrativa nel rispetto dell’Istituzione che ha guidato pro tempore. Come? Limitandosi alla gestione amministrativa ordinaria, nella consapevolezza che scelte amministrative più impegnative e improvvisate potranno non essere condivise dal sindaco e dalla Giunta entranti. Sarebbe anche opportuno non promuovere iniziative "elettorali", gravemente lesive dell'Istituzione e della par condicio tra i candidati che concorreranno all'imminente campagna elettorale. E ci si dovrebbe astenere da nomine dell'ultimo minuto, come invece si è fatto poche ore fa, rinnovando il vertice dell’Ente Fiera del Levante. Sarebbe rispettoso, inoltre, evitare di erogare contributi economici straordinari, per fine anno o anche oltre, ad associazioni sportive o culturali.Se Decaro e la sua Giunta - spiega la nota - useranno i propri poteri nel "semestre bianco" per orientare la campagna elettorale a favore del centrosinistra e a svantaggio di altri competitors, Forza Italia Bari sarà pronta a denunciare politicamente e anche alla Corte dei Conti eventuali abusi, tra cui nomine e contributi erogati last minute.L’auspicio, pertanto, è che il sindaco rispetti davvero l'istituzione che gli è stata affidata (ancora e solo per pochi mesi) e che utilizzi la carica ricoperta solo per ultimare e concludere gli atti amministrativi già perfezionati, conclude la nota di Fi Bari.