Serie B: il Bari vince 2-1 sul Sud Tirol al San Nicola

Nel secondo tempo al 26’ Di Cesare segna la rete decisiva per il successo della squadra di Pasquale Marino. Quarta vittoria dei galletti in questa stagione. Il Bari è al nono posto in classifica con 21 punti.

- Seconda vittoria interna del Bari in questo campionato. I biancorossi prevalgono 2-1 sul Sud Tirol al “San Nicola” nella sedicesima giornata di andata di Serie B. All’ 1-0 dei pugliesi realizzato da Sibilli su rigore al 25’ del primo tempo, gli altoatesini replicano al 36’ con il pareggio siglato da Vinetot.