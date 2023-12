Euro 2024: l'Italia pesca la Spagna

Nazionale italiana di calcio fb

Sorteggio complicato ma non impossibile per l'Italia che per la fase finale dell'Europeo di calcio è stata inserita nel girone B con Spagna, Croazia ed Albania. L'esordio avverrà il prossimo 15 giugno contro il Paese delle aquile. Se gli azzurri dovessero accedere agli ottavi scenderanno di nuovo in campo tra il 29 e 30 giugno. Il ct Spalletti, commentando a caldo, si è 'affidato' a Vialli scomparso lo scorso gennaio con "Che Vialli ci protegga".