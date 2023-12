Fortuna nel giorno di San Nicola: vittorie al Lotto per i varesi devoti

BARI - Nel giorno di San Nicola, numerosi baresi si sono riversati per le strade di Barivecchia per celebrare il patrono della città. In un curioso sincronismo, l'estrazione del Lotto del 5 dicembre ha sorriso a coloro che credono nella fortuna, rivelando due numeri strettamente legati a San Nicola. Questo evento si è verificato poche ore prima dell'inizio della tradizionale nottata che i devoti baresi dedicano al loro patrono.I numeri fortunati estratti sono stati il 6, simbolo del Santo, e il 90, rappresentante il popolo. Entrambi sono stati estratti sulla ruota di Bari, regalando vittorie a coloro che hanno tentato la fortuna scommettendo sui numeri legati a San Nicola.Questa coincidenza ha aggiunto un tocco di magia e entusiasmo alla festa, unendo la devozione religiosa alla speranza di fortuna nel gioco. La comunità locale ha potuto festeggiare non solo il suo patrono, ma anche la gioia di vincite inaspettate, creando un legame speciale tra la tradizione religiosa e il divertimento ludico.