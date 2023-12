Fra pochi giorni torna la Festa invernale di Santa Lucia a Locorotondo

LOCOROTONDO - Come ogni anno c’è tanta attesa per i festeggiamenti di Santa Lucia a Locorotondo, in programma il 13 dicembre. Celebrata da più di 150 anni grazie alla collaborazione tra la Parrocchia San Giorgio Martire e il Comitato Festa Santa Lucia.La Solenne Celebrazione della Messa di Santa Lucia, il 13 dicembre, avverrà nella Chiesa Madre San Giorgio Martire dalle ore 18.30. In mattinata, alle ore 8.00, inoltre la Celebrazione della Santa Messa Mattutina in onore della Santa.Novità di questa edizione sarà la reintroduzione del Triduo di preparazione ai festeggiamenti della Santa Siracusana, nei giorni 10, 11 e 12 dicembre alle ore 18.30 nella Chiesa Madre di Locorotondo. Domenica 10 dicembre vi sarà la celebrazione della Cerimonia del Dono degli Occhi, in cui verranno consegnate 13 mascherine d’argento a Santa Lucia come ex voto e simbolo di devozione.Anticamente, infatti, per devozione alla Santa protettrice della vista, i fedeli erano soliti donare delle mascherine in argento ritraenti gli occhi. Una tradizione derivante dall’antica Grecia che è giunta fino ai giorni nostri attraverso veri e propri oggetti d’arte gelosamente custoditi e conservati negli scrigni del patrimonio ecclesiale e confraternale della Puglia. Nonostante le tracce del culto luciano in Valle d’Itria siano già evidenti a partire dal XVI secolo, i festeggiamenti di Santa Lucia a Locorotondo, piccolo borgo della Valle d’Itria, sono riconducibili ai primi decenni dell’Ottocento, quando la particolare devozione di Giovanni Oliva, capostipite della omonima famiglia, nonché Priore della Congrega della S.S. Annunziata, spinse il Reverendo Capitolo di Locorotondo a solennizzare la festa della Santa con messa cantata e processione (1834).Nel 1851 la festa di Santa Lucia in Locorotondo era già riconosciuta sotto lo ius patronatus (diritto patronato) della famiglia Oliva che da quasi due secoli presiede il Comitato Festa organizzando le due feste in onore della Martire siciliana nelle date del 13 dicembre e del 6 luglio.“La luce delle candele illumina la cerimonia del Dono degli Occhi e di Benedizione delle Candele che precedono la Messa del Triduo di preparazione ai festeggiamenti e la Santa Messa Solenne di Santa Lucia nella Chiesa Madre di Locorotondo”.Mercoledì, 13 dicembre, data del dies natalis di Santa Lucia, la giornata a Locorotondo si aprirà con le tradizionali diane mattutine di fuochi d’artificio per proseguire con le Solenni Messe secondo i seguenti orari:-Celebrazione della Santa Messa Mattutina di Santa Lucia – Chiesa Madre, ore 8.00 -Cerimonia di Benedizione delle Candele di Santa Lucia – Chiesa Madre, ore 18.30 -Solenne Celebrazione della Messa di Santa Lucia – Chiesa Madre, ore 18.30Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’evento: info@euforica.net - www.euforica.net