Furti nei fondi agricoli a Ginosa: arrestato 39enne

CASTELLANETA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castellaneta hanno arrestato in flagranza di reato un trentanovenne del posto, presunto responsabile di tentato furto aggravato di olive all’interno di un terreno agricolo.Nello specifico, i militari sono intervenuti su richiesta del proprietario, presso l’oliveto di quest’ultimo, sorprendendo il trentanovenne con l’auto carica di olive, circa un quintale, che poco prima avrebbe asportato dal predetto fondo. Nell’ autovettura sono state inoltre rinvenute le reti utilizzate per la raccolta ed alcune mazze usate per scuotere gli alberi e favorire la caduta dei frutti.Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida. Le olive sono state restituite al legittimo proprietario, mentre le reti e le mazze sono state sequestrate. E' fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.