Nella strage avvenuta al festival Nova in Israele il 7 ottobre, secondo la BBC, si è riferito che alcuni sopravvissuti hanno compiuto suicidi. La polizia israeliana ha dichiarato che 18 persone sono state ricoverate in ospedali mentali.Netanyahu afferma che l'Autorità nazionale palestinese non controllerà Gaza finché sarà primo ministro. Le Forze di difesa israeliane hanno circondato l'abitazione di Sinwar a Khan Yunis, nel sud di Gaza.