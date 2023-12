Giostre luminose, pista di ghiaccio e ruota panoramica a Conversano

CONVERSANO - Nel giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, che da tradizione segna l’avvio del canonico periodo natalizio, e per tutto il lungo fine settimana festivo, il Borgo di Natale a Conversano ha in serbo un programma ricchissimo di iniziative.L’8 dicembre il buongiorno sarà in musica con le esibizioni itineranti del “Bandalarga Winter Edition”, nel pomeriggio invece appuntamento attorno al maestoso castello aragonese, divenuto ancora più suggestivo dalla cascata di luci natalizie. Da non perdere una visita al Polo Nord con l’igloo che ospita Babbo Natale, pronto ad accogliere famiglie e bambini, e una passeggiata fra le casette del mercatino natalizio. Sempre l’8 dicembre sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, per la gioia di tanti ragazzi da giorni in febbrile attesa.Non mancheranno poi le tantissime installazioni luminose, come la Villa Garibaldi trasformata in un villaggio ottocentesco per ricordare il Bicentenario di Sante Simone che proprio in quell’epoca visse e operò; fra le installazioni del villaggio anche una giostra luminosa a disposizione, gratuitamente, di tutti i visitatori.Poco distante dalla villa, anche un’altra importante attrazione di Borgo di Natale: la ruota panoramica, posizionata in piazza della Resistenza, dalla quale ammirare dall’alto una “città dei Conti” resa magica dal bianco delle luci natalizie che decorano ogni angolo del suo centro storico.100.000 le luci natalizie presenti solo nel cuore di Conversano, a cui si sommano le luminarie installate nelle vie dello shopping e nei principali snodi viari.Nel lungo ponte festivo dell’Immacolata spicca l’appuntamento con il concerto di Karima “KARIMA XMAS”, il 9 dicembre dalle ore 20.00 in piazza XX Settembre; un concerto gratuito per immergersi nella giusta atmosfera grazie alle più belle canzoni del Natale.Da non perdere, inoltre, nelle vie del centro storico, l’iniziativa “Luci della Terra – Gli archi e le stelle”: una passeggiata fra i presepi di Vito Abruzzi e originali istallazioni luminose, quadri con le creazioni di Fili d’Arte e Artes dedicati alla Natività, in un itinerario inedito compreso fra via Carelli, via San Domenico e via Lipari. Il programma curato dall’associazione Demos Conversano Aps si svilupperà dal 7 dicembre al 6 gennaio con iniziative culturali, presentazioni di libri e incontri sui prodotti tipici, interventi teatrali con la riproduzione di una parte della commedia di Edoardo de Filippo “Natale in casa Cuppiello”.L’8 dicembre il SAC propone il Chrismasland Tour dedicato a Conversano, visite guidate e special tour per scoprire le bellezze del luogo e i tesori custoditi nel Polo Museale; inoltre, la possibilità di prenotare risciò e biciclette messe gratuitamente a disposizione dei visitatori, per scoprire Conversano e le sue installazioni natalizie in una modalità alternativa e sostenibile.Se invece desiderate vivere un Natale immerso nella natura, il programma di Borgo di Natale vi invita a partecipare a “Natale al lago di Sassano” (8, 9 e 10 dicembre) dalle ore 17.00 per visitare il presepe e fare passeggiate a cavallo.Infine, il 9 dicembre dalle ore 9.00 l’appuntamento è con un inedito Duello al Monastero, presso San Benedetto.Il programma di Borgo di Natale promette fino al 13 gennaio un Natale indimenticabile, in un’atmosfera festosa e coinvolgente.