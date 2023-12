Giovinazzo, al via la due giorni di eventi per le feste con l’accensione dell’albero di Natale, mercatini e il villaggio di Babbo Natale

GIOVINAZZO - Si apre con l’accensione del grande albero in piazza Vittorio Emanuele a Giovinazzo la due giorni di eventi de Il Natale al centro, organizzato grazie alla collaborazione del Comune di Giovinazzo, con Wonderland Eventi e l’associazione Xenia, nel segno di ‘Giovinazzo – affacciata sulla bellezza’, brand che rappresenta la città di Giovinazzo in ambito turistico e promozionaleAppuntamento alle 19 quando, alla presenza del sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito e dell’assessore alla Cultura Cristina Piscitelli, si inaugura anche il Villaggio di Babbo Natale, con oltre 200 metri quadrati di attrazioni gonfiabili. Una magica attrazione impreziosita da dettagli ‘maxi’: bastoncini di zucchero giganti, un igloo con palloni giganti e una passerella con le impronte di Babbo Natale, mentre tutt’attorno nevicherà grazie ai cannoni montati per l’occasione.Un momento di allegria per grandi e piccini: il 9 dicembre si inaugurano infatti anche i mercatini natalizi, con tanti oggetti a tema in vendita negli stand. Appuntamenti che si replicheranno per tutto il week-end, da trascorrere con gioia insieme a tutta la famiglia. E per l’occasione ci saranno anche tre superstar social: Kekka Barese, Angelo De Zio e Domenico Lamacchia, il trio de ‘I pupi di zucchero’, freschi della pubblicazione del loro singolo natalizio contro i pregiudizi, intitolato Natal special.L’evento è ad accesso libero e senza prenotazione. Per info: Whatsapp 3937295298 – Facebook Wonderland Eventi – Instagram Wonderland Eventi