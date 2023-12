Sequestro di prodotti ittici a Bari: multe e azione coordinata di Polizia Locale, Guardia di Finanza e Asl

BARI - La Polizia Locale di Bari ha condotto un'operazione di controllo presso il molo San Nicola, che ha portato al sequestro di dieci chili di cozze, cinque chili di gamberoni, un centinaio di ricci di mare, e alcuni chili di ostriche e seppioline. L'azione mirava a verificare la regolarità delle attività commerciali e a garantire la sicurezza alimentare dei consumatori.Durante i controlli, sono state multate due persone per l'esercizio in area demaniale senza la necessaria autorizzazione. Le sanzioni sono state anche applicate per la mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici sequestrati, sottolineando l'importanza di garantire la provenienza e la qualità degli alimenti commercializzati.L'operazione è stata condotta in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza e il personale della Asl Bari, evidenziando un coordinamento efficace tra le autorità locali per garantire il rispetto delle normative e la tutela della salute dei consumatori.