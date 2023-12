I Ricchitoni all'ex Macello di Putignano per la tradizione del Falò di S.Lucia

PUTIGNANO - Questo martedì 12 dicembre all'ex Macello di Putignano, in occasione dell'appuntamento annuale del Falò di Santa Lucia, ci sarà la performance del coro Queer, libero e inclusivo: i Ricchitoni.Unendo le loro voci, i RicchiToni, diretti da Marinella Dipalma, combattono l’omolesbobitransfobia, lottano per il riconoscimento dei diritti civili della comunità lgbtqia+ e diffondono il loro messaggio di inclusività nel rispetto delle differenze, come bene prezioso da tutelare ad ogni costo.La "calda" serata di dicembre tra fuoco, luci, musica, ritmi e cibo sarà arricchita dalle stuzzicherie e i piatti di Quadro e a seguire dalla selection musicale a cura di dj Mars.Martedì 12 dicembre 2023 - ore 20:30Ex Macello - Via S. Caterina da Siena - Putignano (BA)