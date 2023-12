Mostre: a Spazio Murat 'Sussurra Luce'

BARI - Ultimo appuntamento per Sussurra Luce, la rassegna di 5 concerti, 11 artiste e artisti, ai confini tra elettronica, parole e voci curata da Francesco Cavaliere e Massimo Torrigiani.Sabato 16 dicembre, alle ore 20.30, sul palco di Spazio Murat saliranno la poetessa Patrizia Valduga e il compositore Roberto Paci Dalò in una performance unica, una lettura espansa e sintetizzata dal vivo di alcune poesie di Valduga.Patrizia Valduga è una dei più importanti poeti italiani. Ha esordito nel 1982 con l’opera Medicamenta, che ha ricevuto il Premio Viareggio Opera Prima di poesia, e negli anni successivi ha pubblicato numerose altre raccolte. L’ultima, Belluno(Einaudi) è del 2019. Ha tradotto John Donne, Molière, Mallarmé, Valéry, Tadeusz Kantor e Shakespeare.Roberto Paci Dalò – compositore, musicista, artista visivo, regista, autore e radio-maker, investiga le relazioni tra arte, scienza e natura a partire da disegno, suono, teatro, cinema e radiofonia. Insegna Exhibit Design presso UNIRSM dove ha fondato e dirige Usmaradio – Centro di Ricerca per la Radiofonia. Il suo ultimo libro è Ombre (Quodlibet, 2019).La performance di Valduga e Paci Dalò sarà il quinto e conclusivo capitolo della rassegna prodotta e organizzata da Spazio Murat, che ha visto da giugno 2023 la partecipazione di Gregory Whitehead, Eve Aboulkheir, Lolina, Francesco Cavaliere, Spencer Clark, Hanne Lippard, Carla Boregas e Massimo Torrigiani.Biglietti in prevendita su dice a 14 euro: https://link.dice.fm/U4a1cb1ccefaBiglietti al botteghino: 18 euroApertura Porte: 20.30Patrizia Valduga e Roberto Paci Dalò: 21.00