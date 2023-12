'Il Farmacista è l’influencer della salute e della prevenzione'

BARI - Un interessante convegno si è tenuto a Bari organizzato dall’Ordine dei Farmacisti e da Federfarma Bari Si rafforza il ruolo del Farmacista nell’organizzazione del sistema socio sanitario. Il Farmacista, con la sua professionalità, aiuta la comunità, in cui opera, a vivere meglio e più a lungo. Questo grazie ad un legame fiduciario che non è mai stato così forte. Un legame che si è consolidato nel corso della pandemia, quando le farmacie si sono trasformate in un presidio sanitario in cui si dispensavano vaccini, farmaci, ma spesso anche consigli e parole di conforto. Del ruolo del Farmacista e della sua indispensabile funzione nei percorsi di prevenzione si è parlato lunedì sera a Bari in un convengo sul tema “Il Farmacista e la Farmacia nella fase post pandemica”, organizzato da Ordine dei Farmacisti Bari Bat e Federfarma Bari.Al saluto del dott. Luigi Fruscio (Direttore Amministrativo Asl Ba), sono seguiti gli interventi del sen. dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri (Presidente Ordine Farmacisti Ba/Bat), del dott. Vito Montanaro (Direttore Dipartimento Salute Regione Puglia) e del dott. Vito M. D. Novielli (Presidente Federfarma Bari), i quali hanno sottolineato l'importanza dell’incontro come fulcro di scambio e di progresso.L'evoluzione dell'influenza, l'efficacia della vaccinazione e le dinamiche epidemiologiche sono invece stati analizzati dalla prof.ssa Maria Chironna (Università degli Studi di Bari), dal dott. Fulvio Longo (Direttore Dipartimento Igiene Asl Ba), dalla dott.ssa Stefania Antonacci (Direttore UOC farm. terr. Asl Ba) e dal dott. Michele Dalfino Spinelli (Vice Presidente Ordine Farmacisti Ba/Bat).Il farmacista oggi è probabilmente il professionista più vicino alle famiglie che spesso indirizza e orienta le loro scelte, anche in tema di prevenzione. Per questa ragione è fondamentale considerare le farmacie veri e propri pilastri di una nuova idea di prevenzione e cura. “La Farmacia è un pilastro per il Sistema Sanitario Nazionale – ha detto Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia intervenuto con una sua relazione - e lo è anche per noi in Regionale Puglia. Lo abbiamo dimostrato con un provvedimento approvato di recente con il quale abbiamo stanziato 700 mila euro per far sì che le farmacie partecipino alla campagna vaccinale anti influenzale. Entro pochi giorni le farmacie pugliesi potranno somministrare il vaccino anticovid ed il vaccino anti influenzale. È un grande risultato.”Il ruolo centrale nel Sistema Sanitario Nazionale è stato evidenziato dal presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat, il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri per il quale “la farmacia non è soltanto il luogo nel quale si somministrano i vaccini, ma anche il presidio territoriale della Sanità territoriale nel quale il farmacista accompagna l’utente-paziente in un virtuoso percorso di informazione, educazione, rassicurazione e orientamento alle cure. In questo senso i farmacisti devono fare in modo che la profilassi vaccinale, straordinario strumento di prevenzione, possa essere affrontata con la necessaria consapevolezza per garantire elevati livelli di tutela della salute”.“Il Farmacista – ha detto il Presidente di Federfarma Bari, dottor Vito Novielli - è da sempre a fianco del cittadino nel consiglio. È l’influencer della salute e un ruolo fondamentale da spendere soprattutto sul fronte della prevenzione. Non solo nell’eseguirla ma anche nel dare motivazioni a farlo, nel vincere i dubbi per favorire l’unico percorso possibile per vivere meglio e più a lungo che è quello della prevenzione.”